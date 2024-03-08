Отмечается, что в течение двух лет полномасштабной войны Россия теряла в среднем четыре самолета в месяц, но в последние недели этот показатель резко возрос.

С 17 февраля 2024 года менее чем за две недели украинские военные сбили 13 российских самолетов, в том числе и А-50. Помочь им в этом мог один "хитрый прием", пишет The Telegraph.

Отмечается, что в течение двух лет полномасштабной войны Россия теряла в среднем четыре самолета в месяц. И в феврале 2024 года оккупанты могли потерять как минимум втрое больше этого среднего показателя. Среди причин этого называют и рост активности российской авиации.

"Общее количество вылетов россиян в разгар битвы за Авдеевку в середине февраля превысило сотню в день – вероятно, это соответствует их скорости вылетов во время первых дней войны два года назад. Каждый из самолетов был потенциальной мишенью для украинских наземных ракетных батарей. При равных условиях больше воздушных целей означает больше потерь. Но повышенные темпы российских полетов могут быть не единственным фактором февральской "серии убийств". Во-первых, украинцы, похоже, взяли некоторые из компонентов своих трех американских ракетных батарей Patriot – своих лучших батарей ПВО – и объединили их в мобильные единицы", – пишет издание.

Однако едва ли не ключевое сбитие в феврале – уничтожение редкого российского самолета А-50 над Азовским морем 23 февраля – произошло в 120 милях (чуть более 190 км, – ред.) от линии фронта. Это слишком большое расстояние для Patriot. Единственная ракетная система, к которой Украина имеет доступ и которая имеет такую дальность, – это старая С-200, что запускает громоздкую восьмитонную ракету.

Отмечается, что украинские войска сняли с эксплуатации свои С-200 еще в 2013 году, но в прошлом году восстановили некоторые из них как ударные ракеты класса "земля-земля".

"Вполне возможно – вероятно даже – что Воздушные силы снова используют С-200 в их первоначальной роли "земля-воздух". Но какие радары ориентируют С-200? Оригинальные советские радары излучают столько энергии, что они обычно выдают предстоящий запуск ракеты – и дают пилотам время для уклонения. Однако есть намек на то, что украинцы нашли более хитрый способ использовать свои самые мощные ракеты", – говорится в материале.

Издание напоминает, что еще в феврале 2023 года, за 10 месяцев до того, как дружественные России республиканцы в Конгрессе США заблокировали помощь Украине, администрация Джо Байдена объявила о пакете военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, который включал такой интригующий пункт, как "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины".

Многие аналитики воспринимают это словосочетание как отсылку к Интегрированной системе боевого командования армии США (Integrated Battle Command System), созданной Northrop Grumman.

"IBCS – это не радар. Это не ракета. Нет, это набор процессоров, радиоканалов и алгоритмов, которые позволяют практически любому радару противовоздушной обороны и любой ракете ПВО работать вместе", – объясняет The Telegraph.

Отмечается, что разработка IBCS еще не полностью завершена, но она близка к финалу. Американцы еще не развернули никаких основных компонентов IBCS, но это сделали поляки. И, как пишет издание, Польша сейчас является одним из крупнейших поставщиков оборудования для противовоздушной обороны, когда республиканцы блокируют помощь Украине.

Украинские Воздушные силы при наличии этой технологии могли бы подключить сотни радаров дальнего действия, включая старые советские модели и новейшие западные модели, и использовать этот полный охват датчиков для управления ракетами средней или большой дальности.

Сбитие российских самолетов

По официальной статистике от Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 600 единиц авиации. Речь идет о 347 самолетах и 325 вертолетах.

В последние недели количество сбитых вражеских самолетов поразило многих. В Воздушных силах чуть ли не ежедневно сообщали о сбитии бортов противника – иногда, не по одному за день. Уничтожено несколько Су-34, Су-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – к слову, уже второй с начала 2024 года.

Военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт заявил, что неоднократное уничтожение российских самолетов является существенным поражением для военных усилий России. По его словам, отчеты свидетельствуют о том, что РФ теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить.

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