Защитник говорит, что оккупанты фактически застряли на тех же позициях, которые им удалось захватить за первые дни прорыва на Харьковщине.

Оператор БпЛА в пограничной комендатуре быстрого реагирования 7-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владимир Семкив, который участвовал в обороне Волчанска, рассказал, что тактика россиян на Харьковщине изменилась.

Как он рассказал в интервью Новинарне, вражеская пехота передвигается небольшими группами, которые прячутся в "зеленке". Хотя в начале, по его словам, россияне проводили штурмы большими отрядами, и по местности могли ходить открыто.

"Создавалось впечатление, что они убеждены в собственном успехе, собственной безнаказанности. Или же им просто наплевать на собственную жизнь. Идут на укрепленную позицию в полный рост, среди белого дня, передвигаются по открытым дорогам... Они понесли потери, и впоследствии мы видели, что тактика меняется: россияне больше маскируются, передвигаются меньшими группами", - сказал военный.

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Он напомнил, что успехи россиян на их направлении не длились долго: фактически они застряли на тех же позициях, которые им удалось захватить за первые дни прорыва.

"И они там сожгли до черта своей техники, положили море своих людей. Мой добрый друг рассказывал о бое. Их группа подстрелила россиянина, и тот начал звать к своим за помощью. К нему подбежал сослуживец, вынул чеку из гранаты и со словами: "Этот боец отправляется к Богу!" - подложил гранату под голову раненого", - рассказал Семкив.

По его убеждению, "они или не дружат с жизнью, или слишком дружат со смертью - это какой-то российский сатанинский драйв".

Война в Украине - потери РФ

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было ликвидировано 1020 вражеских военных. А за время полномасштабного вторжения общие потери российских оккупантов составляют около 635 880 человек. Кроме того, украинские защитники продолжают активно уничтожать вражескую технику.

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