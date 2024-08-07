По его словам, в краткосрочной перспективе нужно, чтобы украинские пилоты "были дополнены пилотами F-16 из других стран, которые имеют тысячи и тысячи часов боевого времени на этих самолетах".

Украина получила первые истребители F-16, и в долгосрочной перспективе будет обучать пилотов на своей территории. Но те пилоты, которые уже прошли подготовку, не имеют времени на обучение других, и здесь на помощь прийти могут западные авиаторы, считает "самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон, который участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке.

"Многие думают о том, собираются ли наши американские (западные) пилоты приехать в Украину и помочь. Все страны, которые имеют F-16 и оперируют ими уже некоторое время, имеют собственные учебные программы в своей стране. И ответ заключается в том, что в долгосрочной перспективе вы будете обучать своих собственных пилотов в своей стране. Сейчас пилоты, которые прошли обучение – и они сами также скажут об этом – у них недостаточно времени или опыта на самолете, чтобы обучать других. Но здесь есть люди, такие как я, которые вступают в дело. Если устранить ограничения, что позволило бы нам приехать как добровольцам и помогать Украине, тогда мы смогли бы решить эту проблему", – сказал он в интервью "Голосу Америки".

По его словам, все страны, которые имеют F-16 и оперируют ими уже некоторое время, имеют собственные учебные программы в своей стране. Это обходится не только дешевле, но и быстрее. К тому же, так пилоты тренируются на том месте, где потенциально вели бы бой, что касается большинства этих стран.

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"Потому что F-16 используются в Европе преимущественно в пределах границ своей страны. С нами это не так, потому что, к сожалению, мы есть везде по всему миру, но большинство людей воюют и защищают свою страну. И вот к чему Украина хочет дойти, и мы точно можем помочь с этим, если будет желание", – пояснил он.

Дэн Хэмптон добавил, что в краткосрочной перспективе нужно, чтобы украинские пилоты "были дополнены пилотами F-16 из других стран, которые имеют тысячи и тысячи часов боевого времени на этих самолетах".

"Вы решили выбрать F-16, и уже получили их. И есть достаточно большой пул пилотов, таких как я, которые пришли бы и помогли бы, если бы нас попросили, это может изменить ситуацию", – добавил пилот.

F-16 в Украине: что говорят эксперты

Как известно, в конце июля Украина получила неназванное количество истребителей F-16. Отмечалось, что это современная модификация самолетов с новейшим оборудованием.

Эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский считает, что переданные Украине истребители F-16 могут выполнять любую миссию при наличии нужного вооружения. Изменить ситуацию способны даже несколько этих самолетов.

В то же время подполковник Сергей Вербицкий считает, что с появлением у Украины современных F-16 "должно стать легче". Это будет иметь даже чисто психологическое влияние на российских пилотов.

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