В городе россияне 8 марта убили женщину, отметил глава Луганской военно-гражданской администрации.

Город Северодонецк Луганской области за сутки подвергся трем массированным обстрелам со стороны российской армии.

Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны, есть погибшие, много разрушенных домов, поделился глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его данным, 8 марта (отмечался Международный женский день) в городе россияне убили одну женщину.

Чиновник добавил, что в течение суток стало известно о повреждении или полном разрушении на Луганщине 63 домов.

"...Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы наших городов. Только Северодонецк за 24 часа подверся трем массированным обстрелам - дважды примерно в 04:00 - вчера и сегодня - и вчера в 12:50. За сутки по области мы имеем 63 поврежденных или полностью разрушенных дома... Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек...", - сообщил Гайдай.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию.

Противник начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Северодонецк. 2 марта стало известно, что российские войска в Северодонецке обстреляли детский сад, в котором были воспитанники.

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