Разбирать завалы в Бородянке едут спасатели со всей Украины.

Разбирать завалы в Бородянке, что на Киевщине, едут спасатели со всей Украины, под завалами до сих пор находятся люди.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Начинаем разбирать завалы. Работает ГСЧС, приехала группа, более 50 человек. Начиная с завтра будет работать втрое больше людей. После Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов, Бородянка - это самое ужасное, что приходилось видеть", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что под завалами в городе есть люди, однако точное количество их неизвестно.

"Разбирать завалы в Бородянке едут спасатели со всей Украины. Оккупанты стерли поселок с лица земли", - подчеркнул председатель ОВА.

"Бородянка... Еще один уголок Киевщины, который нелюди прославили на весь мир своими зверствами. Сегодня именно в Бородянке наши спасатели начали разбирать завалы на улице Центральной. Несмотря на масштабы разрушений, мы можем лишь догадываться о том, сколько жутких находок ждет нас", - отмечают в ГСЧС.

"Даже после увиденного в Буче или Гостомеле нельзя быть готовым спокойно воспринимать страшную смерть каждой невинной души. Мы не можем никого оставить под открытым небом, поэтому обязательно найдем всех, чтобы родные могли должным образом проститься с жертвами российских нелюдей", - добавляют спасатели.

Напомним, в КГГА сообщили сколько мирных киевлян стали жертвами российской агрессии.

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