На полигоне отработали нанесение огневого поражения по условному противнику.

Украинские военные провели тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б" в Херсонской области недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Крымского полуострова.

Об этом сообщили в ВСУ.

По легенде учений, во время разведки местности беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижения живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние - около 20 км. На уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б".

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"Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей", - рассказал командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевой задачи управляли командиры взводов.

Как отметил командующий, разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и входят в состав группировки войск "Пивдень", улучшается обученность личного состава.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области были проведены тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" по обнаружению и уничтожению вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов.

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