'Бомбовоз' КАБов: в Defense Express назвали задачи дрона 'Охотник'

На месте падения такого дрона нашли части планирующей бомбы УМПБ Д-30.

Среди обломков российского БПЛА С-70 "Охотник", который был сбит российскими войсками, обнаружили части планирующей бомбы УМПБ Д-30. Этот тип авиабоеприпаса Россия начала использовать для ударов по Харькову еще с марта 2023 года.

Как пишет Defense Express, этот факт указывает на то, что Россия планировала использовать свой новый дрон как носитель авиабомб. Вероятно, выбор именно бомб УМПБ Д-30, а не более распространенных УМПК, связан с тем, что боезапас С-70 размещается во внутренних отсеках из-за технологии малозаметности, и ФАБ с УМПК просто не помещаются.

Кроме того, УМПБ Д-30 имеет большую дальность действия по сравнению с УМПК - до 90 км. Это позволяет дрону "Охотник" выполнять задачи с более безопасного расстояния. В Москве видят в таком сочетании эффективное решение, поскольку для рисковых атак используется только беспилотник, эксплуатация которого, благодаря одному двигателю, дешевле пилотируемых самолетов, например Су-34.

Видео дня

Однако стоит отметить, что на данный момент в России нет серийного производства С-70 "Охотик" - есть только прототипы. Последний из них, четвертый по счету, был потерян. Поэтому заявления о возможных эскадрильях этих дронов являются скорее пропагандистскими фантазиями. По официальным данным "Ростеха", на конец лета 2024 года только готовилось серийное производство, и испытания еще продолжались. Потеря одного из передовых прототипов может существенно отложить эти планы.

Исследование обломков украинскими специалистами может выявить критические иностранные компоненты, что поможет найти и перекрыть каналы поставок, усложняя дальнейшее производство таких дронов в РФ.

Сбитие БПЛА "Охотник" - что известно

Днем 5 октября украинские военные сбили в Донецкой области вражескую цель. Сначала сообщалось, что "приземлили" российский самолет Су-25, впоследствии заявляли, что речь идет об истребителе Су-34.

Однако позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбить могли и новый российский беспилотник С-70 "Охотник".

При этом, как считает генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, "Охотник" попал в зону действия украинских РЭБов и потерял управление. Поэтому для того, чтобы Украина не могла получить весь образец, российские системы ПВО пытались его сбить.

Вас также могут заинтересовать новости: