Вести в современных условиях войну без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – это все равно, что играть в шахматы, зная расположение только собственных фигур и не имея представления о позициях противника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на современной войне имеют более широкое применение, чем просто уничтожение вражеских целей. Они являются чрезвычайно важным для корректировки огня и разведки и других боевых задач. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал аэроразведчик с позывным "Глеб".

Вести в современных условиях войну без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – это все равно, что играть в шахматы, зная расположение только собственных фигур и не имея представления о позициях противника. При этом, по словам аэроразведчика с позывным "Глеб", разведывательные БПЛА имеют в современной войне значительно более широкое применение, чем ударные дроны.

"Те же дроны-камикадзе, как мне кажется, не сильно влияют на ход войны. Уничтожить цель — не такая уж хитрая задача, - поясняет "Глеб". – Другое дело — найти и подтвердить цель надежным источником информации, а увидеть ее на видео — куда же надежнее? То есть корректировка огня и разведка с неба — то, что самое первое и самое важное для аэроразведки. Ранее эту функцию частично выполняла пилотируемая авиация. Однако каждый такой вылет был достаточно дорогостоящим и осуществлялся с риском для жизни пилота. Появление беспилотной авиации уменьшило стоимость получения разведданных".

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По словам аэроразведчика, беспилотники решают и другие вопросы боевых подразделений. Они, например, могут ретранслировать связь, давая командованию понимание, что происходит на определенном участке фронта. Артиллеристы с их помощью видят результаты своей работы и при необходимости корректируют огонь, пехота — получает предупреждение о вражеской активности. Беспилотники используют и авиационные наводчики и авиационные спасатели, когда помогают эвакуироваться катапультируемым пилотам.

"БПЛА — это то, без чего война не закончится, но существенно осложнится, - говорит "Глеб". — Ведь беспилотники многократно повышают эффективность каждой отдельной боевой единицы. Ситуацию, в которой удается полностью контролировать театр боевых действий, аэроразведчики называют между собой "режим Бога". Чем лучше работает аэроразведка, тем успешнее ведет боевые действия армия".