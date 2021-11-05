Министр МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал применение украинскими военными беспилотников Bayraktar против российских оккупантов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что нарушения Россией Минских договоренностей не будут оставаться безнаказанными.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Министр прокомментировал применение украинскими военными беспилотников Bayraktar против российских оккупантов.

"Позиция Украины очень проста: мы очень взвешены, мы сами не эскалируем, но если по нам наносят удар, - мы отвечаем. И это именно такой случай, потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", - заявил Кулеба.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы благодаря прочным отношениям с нашими международными партнерами Вооруженным силам Украины попадало как можно больше нового оружия, новых военных технологий, и они их применяли", - заявил Кулеба.

"Мы продолжим эту работу, чтобы у нашей армии было больше оружия, чтобы у нас были как можно более крепкие союзники. И наши военные уже будут решать, какое конкретно оружие нужно использовать. Я считаю, что мы должны дисциплинировать Российскую Федерацию на Донбассе, и она должна понимать, что нарушение Минских договоренностей, нарушение режима прекращения огня, убийство украинских солдат, - не будет оставаться безнаказанным, ни военно, ни дипломатически", - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что Минские договоренности начинаются с одного простого пункта, что нужно прекратить стрелять.

"Российская Федерация переворачивает все это вверх тормашками и говорит: давайте сначала политические выполняйте условия, в частности... предоставляйте статус... Но это проблема, о которой мы говорим, - наши солдаты гибнут, (оккупанты) продолжают стрелять, и пока не выполнено это базовое требование безопасности, - постановка вопроса о политических каких-то условиях и обстоятельствах является просто преждевременной", - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеСитуация на границе РФ и Украины: в Минобороны напугали агрессивными планами Кремля на зиму

По его словам, Минские договоренности остаются базой урегулирования, но их выполнение должно начинаться с прекращения огня.

"Если бы они действительно хотели прийти к политической части, и чтобы это была их цель, то они уже давно прекратили стрелять, вывели бы свои подразделения", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что возвращение к дискуссии о выполнении политических условий произойдет тогда, когда на Донбассе воцарится тишина и прекратятся убийства украинцев.

Кулеба сказал, что "Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение Минских договоренностей и нормандского формата обвинениями в адрес Украины".

Как сообщал УНИАН, за сутки 3 ноября на Донбассе боевики ранили одного украинского военного.

Автор: Виталий Саенко