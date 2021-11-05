Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что нарушения Россией Минских договоренностей не будут оставаться безнаказанными.
Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.
Министр прокомментировал применение украинскими военными беспилотников Bayraktar против российских оккупантов.
"Позиция Украины очень проста: мы очень взвешены, мы сами не эскалируем, но если по нам наносят удар, - мы отвечаем. И это именно такой случай, потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", - заявил Кулеба.
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы благодаря прочным отношениям с нашими международными партнерами Вооруженным силам Украины попадало как можно больше нового оружия, новых военных технологий, и они их применяли", - заявил Кулеба.
"Мы продолжим эту работу, чтобы у нашей армии было больше оружия, чтобы у нас были как можно более крепкие союзники. И наши военные уже будут решать, какое конкретно оружие нужно использовать. Я считаю, что мы должны дисциплинировать Российскую Федерацию на Донбассе, и она должна понимать, что нарушение Минских договоренностей, нарушение режима прекращения огня, убийство украинских солдат, - не будет оставаться безнаказанным, ни военно, ни дипломатически", - подчеркнул Кулеба.
Министр напомнил, что Минские договоренности начинаются с одного простого пункта, что нужно прекратить стрелять.
"Российская Федерация переворачивает все это вверх тормашками и говорит: давайте сначала политические выполняйте условия, в частности... предоставляйте статус... Но это проблема, о которой мы говорим, - наши солдаты гибнут, (оккупанты) продолжают стрелять, и пока не выполнено это базовое требование безопасности, - постановка вопроса о политических каких-то условиях и обстоятельствах является просто преждевременной", - подчеркнул Кулеба.
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По его словам, Минские договоренности остаются базой урегулирования, но их выполнение должно начинаться с прекращения огня.
"Если бы они действительно хотели прийти к политической части, и чтобы это была их цель, то они уже давно прекратили стрелять, вывели бы свои подразделения", - отметил Кулеба.
Министр отметил, что возвращение к дискуссии о выполнении политических условий произойдет тогда, когда на Донбассе воцарится тишина и прекратятся убийства украинцев.
Кулеба сказал, что "Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение Минских договоренностей и нормандского формата обвинениями в адрес Украины".
Как сообщал УНИАН, за сутки 3 ноября на Донбассе боевики ранили одного украинского военного.