На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена.

Вражеские войска активизировали боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 8 мая о российском вторжении.

"На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, вероятно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Успеха не имел.

На Северодонецком направлении российские войска пытаются овладеть населенным пунктом Рубежное, успеха не имеют.

На Попаснянском направлении оккупанты пытаются занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут.

Также ведут наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеют, продолжаются бои.

На Кураховском направлении враг пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха не имеет.

"На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена", - отмечается в сообщении.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Ореховое, Гуляйполе, Камышеваха, Ясная Поляна.

На Южнобугском направлении противник силами до 15 батальонных тактических групп пытается удержать занятые позиции. Активных боевых действий не проводит. Осуществлял обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций подразделений украинских войск. Применил армейскую авиацию в районе населенного пункта Карьерное.

На Волынском и Полесском, Северском направлениях противник активные действия не проводил.

На Слобожанском направлении вражеские войска сосредотачивают резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом

Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"

Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)