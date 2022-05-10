Город был без централизованного водоснабжения почти месяц.

Николаев приступил к решению проблемы с центральным водоснабжением, которое отсутствовало с середины апреля, когда в результате боёв был повреждён водопровод, поставляющий в город воду из реки Днепр.

Об этом в интервью УНИАН сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"На данный момент мы затянули воду из Южного Буга на очистные сооружения. После очистки по показателям она не соответствует питьевой. Мы её очищаем многократно хлором и коагулянтами. На данный момент это единственная возможность подать в таком большом объёме воду для людей, чтобы они могли элементарно сходить в туалет, постирать вещи, сходить в душ и так далее", - сказал он.

Также мэр отметил, что город использует 56 млн грн, выделенных ему правительством, чтобы пробурить достаточное количество артезианских скважин и подать в систему воду, которая по своим качествам будет соответствовать питьевой.

"Мы продолжаем работу над бурением скважин, которые могут дать нам большой дебет воды. Чтобы заместить воду, которую мы берём из реки, водой из скважин. Количество скважин увеличивается, и количество воды увеличивается. Объёма будет не хватать и впоследствии, когда мы полностью перейдём на воду из скважин. Мы будем подавать её почасово, но она будет соответствовать качеству питьевой воды", - сказал он.

Ситуация с водой в Николаеве:

В апреле из-за боевых действий вблизи Николаева повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город.

3 мая Кабинет министров выделил 56 млн грн "Николаевводоканалу" для бурения артезианских скважин, которые должны обеспечить город водой.

В понедельник, 9 мая, в Николаеве анонсировали появление технической воды, которую можно использовать для бытовых нужд.

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