Все больше российских военных переходят на сторону Украины, констатировали в разведке.

Командир одного из подразделений легиона "Свобода России", который воюет на стороне Вооруженных сил Украины, обратился к российским военнослужащим с призывом переходить с оружием в руках на сторону Украины.

Видеообращение появилось на странице Главного управления разведки Украины.

"24 февраля я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы зашли сюда явно не с благими намерениями, нас здесь никто не ждал с цветами, а наоборот – нас отгоняли и называли фашистами. Товарищи военные, выполняя преступный приказ Путина, вы совершаете самую большую ошибку. 27 февраля с помощью сотрудников СБУ я и моя рота перешли на сторону Украины с целью действительно защитить народ от фашистов. У вас еще есть возможность прекратить бесчинства", - заявил российский военный.

Россиянам разрешили создать отдельное подразделение "Свобода России".

"Мы уже выполняем задания вместе с нашими братьями-белорусами и украинцами. Братья, я призываю вас очнуться: вступайте в наши ряды, присоединяйтесь к легиону "Свобода России", - обратился он.

Массовый переход российских армейцев с оружием на сторону Украины ранее подтвердили и в украинской разведке.

В рядах ВСУ также воюют тысячи иностранцев из США, Британии, Дании, Беларуси, Польши и из других стран мира.

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