По словам военного, в этом городе россияне имеют много ресурсов.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Торецк, используя квадроциклы и мотоциклы, а также специально уничтожают многоквартирные дома в городе. В свою очередь исполняющий обязанности командира полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады "Ярость" с позывным "Мансур" рассказал для "Суспільне Донбас", сколько российских батальонов было уничтожено с сентября 2024 года и как проходит оборона города сейчас.

"Ресурсов там много. Особенно все, что касается FPV, ударных дронов. Ими противник наносит большой вред. Также артиллерии имеют много. Враг постоянно осуществляет штурмовые действия, постоянно работает с разных направлений: с севера, с юга, с востока. Использует технику, преимущественно квадроциклы, мотоциклы", - отметил военный.

По его словам, пока что бронированной техники врага не замечали. Сейчас бои идут в самом городе, линия фронта зафиксирована примерно по центру города, добавил боец.

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"Здесь работает мотострелковая бригада, постоянно заменяя батальон за батальоном. Один батальон мы уничтожаем, проходит второй батальон. Уничтожаем его - проходит третий батальон. Сейчас здесь уже работает третий батальон", - подчеркнул "Мансур".

Он добавил, что армия РФ в Торецке прибегает к тактике "выжженной земли".

"Враг использует тактику тотального уничтожения всех жилых и нежилых домов. Он выжигает, уничтожает позицию, и бойцы, которые там держат оборону, вынуждены откатываться к какому-то ближайшему укрытию, чтобы потом возвращаться в подвал держать оборону дальше. Мы стараемся зачищать непосредственно здания, фронтовую зону, непосредственно фланги, которые у нас есть", - отметил военный.

"Мансур" добавил, что украинским воинам приходится зачищать и на маршрутах выдвижения от одной позиции к другой, проводя зачистки.

"Если обнаруживают, уничтожать противника, двигаться дальше, но не на очень большой дистанции", - сказал и.о. командира полка.

Защитник подытожил, что российские оккупанты будут усиливать свои штурмы, ведь Торецк - является одним из ключевых городов на пути к Константиновке.

"Он будет забрасывать новые-новые партии, пытаться уничтожать наше укрытие, безусловно, увеличились в разы обстрелы, артиллерии и РСЗО. Они же любят сакральные даты: новый год, потом уже по-ихнему, будет Рождество. Поэтому, я думаю, что он будет пытаться максимально проводить штурмовые действия", - заверил военный.

Ситуация в Торецке - последние новости

Ранее офицер "Азова" рассказал о российских штурмовиках в Торецке. По его словам, сейчас в штурмовых действиях со стороны РФ участвуют преимущественно нарушители дисциплины в войсках РФ.

В то же время пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что россияне изменили тактику у Торецка. Она отметила, что бои с российскими захватническими войсками в городе ведутся за каждый дом.

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