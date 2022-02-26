Движение по городу будет ограничено.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении заявил, что российских войск в Киеве уже нет.

По его словам, ночь на 26 февраля была сложной. Оккупанты пытались прорваться в город со стороны Гостомеля и Житомира, но украинская армия держит оборону. Там агрессоры обезврежены.

"Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелки. Ранены по состоянию на шесть часов утра 35 человек, в том числе двое детей. Я прошу всех сохранять выдержку и самое безопасное - оставайтесь в укрытиях. Враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, Нацгвардия, тероборона, добробаты защищают наш город. Будет сложно, но мы должны выстоять. С нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость", - заявил Кличко.

Также он добавил, что в столице будет ограничено движение, так как устанавливаются блокпосты.

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