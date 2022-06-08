Личный состав противника деморализован.

Российских десантников, отказавшихся от боевых действий, оккупанты возвращают в РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты "ДНР" отказываются воевать и просят забрать их из Херсонской области после того, как ВСУ пошли в контрнаступление на этом направлении.

Российские оккупанты несли огромные потери на Донбассе с начала полномасштабного наступления. Силы обороны Украины почти полностью уничтожили там две элитные бригады оккупантов.

Ранее в Генштабе сообщили о новых потерях оккупантов. "Демилитаризация" армии РФ продолжается, враг потерял еще 110 военных. Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили около 31 360 человек.

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