Враг активизировался по всей линии боевого столкновения на Запорожье, но украинские защитники готовы к любому развитию событий.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире общенационального телемарафона рассказал о ситуации на Запорожском направлении.

Он отметил, что нынешняя тактическая цель российских оккупантов отбить все, что было отвоевано украинскими силами за лето 2023 года.

"Видимо, в больших планах это отбить все, что они потеряли. Но, пока им этого не удается. И насколько мы видим, сил у них для этого в настоящее время нет", - акцентировал Штупун.

Видео дня

Он добавил, что о стабилизации фронта на Запорожском направлении речь не идет.

"Враг там по всей линии боевого столкновения активизировался и есть признаки, что он будет, скажем так, атаковать, продолжать наступательные свои действия. Но, везде наши воины готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Штупун.

Спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что продвижение украинских войск возле Вербового, которое заставило врага покинуть некоторые позиции.

"Это некоторое улучшение нашего тактического положения, какого-то крупного прорыва нет", - сказал Штупун .

Он добавил, что вокруг Работиного продолжаются активные действия как украинских подразделений, так и российские оккупанты "пытаются отбить ранее утраченные позиции, чтобы не дать нам продвигаться вперед".

"То есть, все время (враг-УНИАН) пытается атаковать на разных направлениях", - подчеркнул Штупун.

Также спикер Сил обороны Таврического направления объяснил, с чем связано уменьшение количества пехотных штурмов в противовес авиационным ударам и артиллерийским обстрелам в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности, на Авдеевском направлении.

"Если позавчера было зафиксировано 36 авиаудара, то вчера 25. Сегодня враг продолжил работу боевой авиации по нашим позициям. Наиболее активен он возле Авдеевки и на Марьинском направлении. Когда враг хорошо получает по зубам, он должен перегруппироваться, зализать раны и подтянуть какие-то резервы, чтобы дальше идти вперед. В это время как раз ведется артподготовка и увеличивается количество артиллерийских и авиаударов", - акцентировал Штупун.

Он добавил, что сейчас на Авдеевском направлении российские оккупационные силы в основном состоят из мотострелковых подразделений, но также есть различные виды "Шторм".

"Есть достаточно мощные подразделения, обмундирование и подготовка видно, что на высоком уровне. Но, в большинстве, это слабообученные люди, которых бросают вперед", - отметил Штупун.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты активно применят оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 47 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал, что войска РФ уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают позиции украинских защитников из артиллерии, но несколько уменьшили количество пехотных атак. Бригадный генерал отметил, что наиболее активные российские вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении, за минувшие сутки противник нанес 25 авиаударов, провел 25 боевых столкновений и совершил 937 артобстрелов. За 2 января потери РФ в Украине на этом направлении составили 386 личного состава и 40 единиц военной техники.

Общие потери российских военных в Украине составили 361 500 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: