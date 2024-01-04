Нужно выстроить новую модель глобальной безопасности, полагает экс-глава Службы внешней разведки украинского государства.

Чтобы война в Украине против российских захватчиков быстрее закончилась нужно, чтобы на диктатора Владимира Путина давили не только, в частности, западные государства.

Необходимо выстроить новую модель глобальной безопасности, рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж "Телеграфу". По его словам, в этом должны быть все заинтересованы.

"…Если на Путина начнут давить не только условные коллективный Запад плюс демократический мир на Востоке, но и те мощные державы, которые сейчас сохраняют условный нейтралитет (Китай, Индия, государства Латинской Америки, Центральной и Средней Азии), это ускорит прекращение войны", - поделился мнением эксперт.

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Когда закончится война в Украине - прогнозы, которые стоит знать

Президент Владимир Зеленский в середине декабря во время большой пресс-конференции сказал, что никто не знает ответ на вопрос, когда завершится масштабное противостояние в Украине с РФ. В конце ноября бывший премьер-министр России Михаил Касьянов прогнозировал, что война может завершиться уже в конце текущего года.

Военный эксперт Петр Черник говорил, что россияне могут воевать против Украины, "пока имеют деньги" и у них все будет относительно хорошо. По его мнению, Россия способна вести боевые действия против нашей страны на протяжении еще нескольких лет.

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