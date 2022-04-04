Также американская компания по лицензированию иностранных врачей ECFMG отказывает россиянам в получении сертификатов.

Русские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"РФ ждет научно-информационная блокада. На территории РФ вскоре будет прекращено легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативных баз данных Web of Science и Scopus", - написал он.

Также Федоров сообщил о том, что американская компания по лицензированию иностранных врачей ECFMG отказывает россиянам в получении сертификатов. Организация ECFMG заблокировала личные кабинеты тех россиян, которые уже оплатили услуги и начали процесс прохождения сертификации в американской ординатуре. Деньги в учетной записи отображаются, однако воспользоваться ими нельзя.

Кроме того, компания Wargaming, которая разрабатывает и выдает видеоигры на рынке free-to-play MMO, известная разработкой World of Tanks, покидает Россию и Беларусь. С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которое больше не аффилировано с Wargaming. Компания также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

Напомним, ранее Минцифри рассказали как интернет Илона Маска Starlink поможет украинцам на войне. В ведомстве подчеркнули, что не каждый украинец сможет подключиться к StarLink-интернету.

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