В ведомстве подчеркнули, что не каждый украинец сможет подключиться к StarLink-интернету.

StarLink-интернет от компании SpaceX Илона Маска будет использоваться для покрытия важных объектов

Об этом во время Всеукраинского телеэфира заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Это не спутник, который раздает интернет всем желающим, которые находятся в зоне его покрытия. Есть спутники компании SpaceX, которые могут предоставлять интернет. Для того, чтобы он работал, устанавливаются определенные тарелки, которые раздают Wi-Fi в пределах своего покрытия", – пояснил он.

В ведомстве подчеркнули, что не каждый украинец сможет подключиться к StarLink-интернету.

"Важные объекты покрываются - больницы, волонтерские пункты, средства массовой информации и так далее. Также ждем большую партию StarLink из Европы. Думаю, что будет возможность вместе с руководством областей и городов в бомбоубежищах покрывать", – добавил Баник.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину.

5 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила системы Starlink, которые помогут обеспечить работу критической инфраструктуры города и оборону столицы. По его словам, 2 системы предоставило Минцифры, еще о получении 10 он вместе с братом Владимиром договорился с международными партнерами и друзьями.

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