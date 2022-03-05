Среди погибших есть ребенок.

Российские захватчики расстреляли под Киевом из танковых пулеметов авто с гражданскими, в результате нападения два человека погибли, в том числе один ребенок, и еще четверо ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 4 марта 2022 года шесть человек ехали на автомобиле из пгт Ворзель Бучанского района Киевской области. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", которые открыли по ним огонь из танковых пулеметов.

В результате обстрела погибли два человека - женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет.

Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями (ст. 438 УК Украины).

Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Начаты десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи на всех направлениях, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

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