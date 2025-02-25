Сейчас над Украиной летают несколько "шахедов".

Запущенные российские крылатые ракеты, сделав большой круг над территорией Украины, свернули в Житомирскую область и были "локально потеряны".

Об этом сообщили мониторинговые каналы. На данный момент более детальной информации о том, что стало с этими ракетами, пока что нет. В настоящее время продолжается доразведка.

Под утро были сообщения, что в районе Черкасс и Смелы были слышны взрывы. Затем, ракеты, по информации от Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, развернулись на север и полетели в сторону Белой Церкви.

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В воздушном пространстве Украины остаются несколько "шахедов". По данным Воздушных сил, они находятся на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине, Житомирщине и летят курсом на юг.

Между тем, стало известно, что Польша поднимала в воздух авиацию из-за российской ракетной атаки на Украину, сообщило Оперативное командование страны.

Ракетная атака РФ

В начале ночи вражеские стратегические бомбардировщики вылетели на рубежи для запуска ракет по Украине. Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что четыре самолета Ту-95МС запустили крылатые ракеты из района города Энгельс.

В связи с этим в Украине объявили воздушную тревогу, которая продолжается до сих пор.

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