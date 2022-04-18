Он отметил, что таких расстрелянных гражданских объектов есть сотни по всей территории Украины.

Участники группы "Антитела" с первого дня войны защищали Киев в составе теробороны. Теперь музыканты отправились в Харьков, где помогают защищать город от русских оккупантов.

На своей странице в Instagram Тарас Тополя показал, что оккупанты сделали с поликлиникой на Салтовке.

В последнее время Тополя больше общается с иностранцами. Они часто спрашивают у него, для чего парамедикам в Украине автоматы и почему в них нет красных крестов на форме и автомобилях. Отметим, музыкант вместе с коллегами помогает раненым и эвакуирует их.

В ответ на эти вопросы артист опубликовал фото на фоне разрушенной поликлиники в Харькове. Он отметил, что таких расстрелянных гражданских объектов сотни по всей территории Украины. Российские наемники сознательно бьют по гражданским медучреждениях, чтобы посеять страх, панику и смерти среди мирных людей.

"Если же ты обозначишь себя ярким красным крестом медика, как заведено во всем мире, то русские сразу расстреляют тебя и твой экипаж, а автомобиль – уничтожат. Выгорит все – раненые, санитары, яркие красные кресты", – поделился Тополя.

"Женевская конвенция? Забудьте! У этих мерзостей нет ни чести, ни совести, ни будущего. Поэтому на каждый выезд готовимся: магазин присоединить, патрон в патронник, наклейки с красными крестами – в карман", – подытожил Тарас.

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