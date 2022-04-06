По словам Тараса, сейчас многие артисты показали свое лицемерство.

Опальная певица Светлана Лобода долгое время молчала о войне в Украине, а потом начала плакать на камеру и рассказывать, что помогает ВСУ. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов, отреагировал на это.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособления артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже аннексировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – сказал Тополя в интервью Gazeta.ua.

По его мнению, такие артисты уже начали адаптироваться к жизни в военных условиях.

"Эти люди стали адаптироваться к ситуации. Кто-то – соплями и слезами, потому что в район, где жили его родители или он, сбросили бомбу", - добавил артист.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, как мог погибнуть на войне.

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