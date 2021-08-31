Еще двое бойцов ранены. Их доставили в больницу.

Российские наемники в течение 30 августа убили украинского бойца на Донбассе. Один военный получил ранения в результате обстрелов, еще один получил минно-взрывную травму из-за подрыва на НВУ.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Раненых воинов было срочно доставлено в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – средней степени тяжести.

Всего в понедельник штаб зафиксировал 11 нарушений "тишины".

Читайте такжеВ ОП дали необычное объяснение новой эскалации на ДонбассеУ Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Под Шумами оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в направлении Катериновки – из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а из БПЛА была сброшена граната ВОГ-17.

Боевики обстреливали из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов позиции ВСУ неподалеку Водяного, крупнокалиберные пулеметы враг применил возле Широкиного.

На границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 31 августа штаб зафиксировал три нарушения режима прекращения огня. В направлении Широкиного противник обстреливал украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

Возле Новозвановки российские оккупанты использовали минометы 120-го калибра.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", – говорится в сообщении.

Автор: Яна Ставская