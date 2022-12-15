Погиб житель города Марганец.

В результате обстрела российскими захватчиками Никопольского района Днепропетровской области есть погибший и раненые среди гражданского населения.

"Погиб житель города Марганец. По окончательной информации, пятеро жителей района, мужчины и женщины из города Марганец и Червоногригорьевской ТГ - получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана амбулаторная и стационарная медицинская помощь", - сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

В этой связи сказано, что в течение дня враг атаковал населенные пункты с использованием РСЗО и ствольной артиллерии.

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"В Марганце повреждены 20 частных и 10 многоэтажных жилых домов, 14 хозяйственных сооружений, колледж, школа, магазины, автотранспорт, линии газо- и электросети", - добавил он.

Кроме того, в Никополе повреждены четыре частных и один многоэтажный жилые дома, хозяйственные постройки, медицинское учреждение. Огнеборцами ликвидирован пожар.

Также в Червоногригорьевской территориальной громаде повреждены 20 частных жилых домов, хозяйственное сооружение, АЗС, линии электросети.

"Вечером армия РФ снова совершила несколько выстрелов по территории района. Последствия выясняются. Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - написал Евтушенко.

Обстрелы оккупантами Днепропетровской области

Российские войска постоянно терроризируют Днепропетровскую область обстрелами: больше всего из-за этого страдает Никополь и Никопольский район.

В частности, недавно россияне всю ночь били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригоровской и Марганецкой.