Оккупанты ограбили депозитные ящики в отделении ПУМБ.

На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты обчистили депозитные ящики жителей временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, оккупанты ограбили депозитные ящики в отделении ПУМБ.

"В помещении ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы – неизвестно. Но точно сохраняли самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", - отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе:

Защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным Министерства обороны Украины, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Еленовку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тысяч защитников. Для возвращения их домой планируется обмен.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тысячи военнопленных из "Азовстали" и подчеркнул, что сейчас у Главного управления разведки есть задача вернуть военных домой живыми.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставки оружия.

2 августа 2022 года стало известно о том, что оккупанты планируют провести рок-концерт на "Азовстали".

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