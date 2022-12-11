Они ищут сведения о пограничных постах и перемещениях армий.

Российские неонацисты из ДШРГ "Русич" начали собирать информацию об объектах и войсках на территории трех стран Балтии. Они ищут сведения о пограничных постах и перемещениях армий. Действия ультраправой группировки из РФ вызвали беспокойство по поводу потенциального нападения на страны НАТО.

Как передает портал The Guardian, в официальном Telegram-канале "Русич" появился призыв делиться сведениями о пограничных заставах и военных передвижениях на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Неонацисты хотят получить доступ к маршрутам патрулей, личным данные военных и их родственников, сведениям о системах наблюдения и так далее. Пост собрал более 60 тысяч просмотров.

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" сейчас воюет в Украине и тесно связана как с чиновниками в Кремле, так и ЧВК "Вагнера". Сбор сведений неонацистами вызвал опасение, так как может намекать на подготовку потенциального нападения на страны НАТО. Как сообщили источники The Guardian, "экстраординарный" шаг ДШРГ может указывать на недовольство в Кремле и разочарование ходом войны. По их мнению, есть риск, что российские власти потеряют контроль над ультраправыми силами, которые способны пойти на более экстремальные методы ведения боевых действия, включая нападение на страны НАТО.

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Источники считают, что сбор сведений со стороны группировки "Русич" вряд ли курируется Кремлем. Разведывательные службы России уже должны были обладать сведениями о пограничных заставах и военных передвижениях в Балтии.

"Настоящий вопрос заключается в том, насколько реально Кремль контролирует ситуацию", — заявил один из источников.

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