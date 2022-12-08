Лицензия Латвии давала право каналу распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах.

Вслед за Латвией лицензия на вещание российского телеканала "Дождь" отозвана Литвой и Эстонией.

Решение принято регуляторами стран, о чем пишет Postimees.

Лицензия Латвии давала право каналу распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах.

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В Эстонии "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", - рассказал менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

Новый скандал с телеканалом "Дождь"

2 декабря в эфире телеканала ведущий новостей заявил, что команда продолжит рассказывать о путинской мобилизации, заявив, что надеется, что таким образом "многим мобилизованным мы помогли, в том числе, обеспечением и элементарными удобствами на фронте".

Латвийский регулятор оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро, предупредив, что после третьего нарушения у СМИ отберут лицензию.

Впоследствии "Дождь" заявил, что зрители якобы не так поняли слова ведущего. Самого же ведущего уже успели уволить.

Сотрудники "Дождя" называют себя либеральным медиа. Россияне бежали из России в Латвию и продолжают вещать для своих граждан.

Ранее "Дождь" выложил карту Украины без Крыма.

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