Ранее СМИ писали о переброске Россией военной авиации к границе с Украиной.

Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели совместные патрулирования границ "Союзного государства".

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

"Белорусские и российские летчики выполняют задачи в совместном патрулировании воздушных границ Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ", – сообщает МО Республики.

"Патрулирование" выполняли в рамках анонсированных сегодня учений на территории Беларуси и на фоне роста беспокойства Запада по поводу возможного полномасштабного наступления РФ на Украину.

По данным NYT, отдельные воинские части РФ разместила на границе с Украиной и Беларусью – в легкой досягаемости Киева.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве состоялась встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Но Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

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