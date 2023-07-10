Молодой человек, получивший многочисленные ранения, скончался в больнице.

В Одессе увеличилось количество жертв удара дронами, который российские захватчики нанесли по городу в ночь на 10 июня.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. "К сожалению, вынужден сообщить, что количество жертв российской атаки по жилым домам Пересыпского района 9 июня 2023 года увеличилось до четырех", - отметил чиновник.

По его словам, в больнице умер мужчина, 1999 года рождения. Врачи долго боролись за жизнь молодого человека, но осколочные ранения были очень серьезные, и усилия медиков оказались тщетными.

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Кровавый удар по Одесской области - что известно

В ночь на 10 июня оккупанты нанесли удар беспилотниками по спальному району Одессы. В жилом 10-этажном доме произошел пожар, еще несколько высоток получили повреждения. Также повреждены школы, детские сады и автомобили граждан, которые были припаркованы в этом районе.

В результате атаки погибли три человека, в частности, переселенцы. Одна женщина погибла в доме, в котором произошел пожар, еще два человека - на улице, они были возле многоэтажки. Тогда еще 25 человек получили множественные ранения, среди пострадавших - двое детей и беременная женщина.

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