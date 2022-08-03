Журналисты опубликовали спутниковые фото паромных переправ, которые враг использует под Херсоном вместо поврежденных мостов / фото "Вгору"

После того, как Вооруженные силы Украины точными ударами повредили Антоновский железнодорожный и Антоновский автомобильный мосты через реку Днепр под захваченным российскими оккупантами Херсоном, противникам пришлось выкручиваться.

Враги построили паромные переправы, одна из них расположена в районе поселка Приднепровское и впервые появилась на снимках спутника Planet Labs в понедельник, 1 августа, узнал проект "Радио Свобода" под названием "Схемы".

По данным журналистов, эта вражеская переправа находится возле железнодорожного моста.

Журналисты показали спутниковые фото паромных переправ, которые враг использует под Херсоном вместо поврежденных мостов / фото radiosvoboda.org

"...На момент фиксации спутником на переправе можно увидеть шесть единиц техники, еще четыре - на берегу", - говорится в материале.

Другая понтонная переправа расположена возле автомобильного моста. Провластные росСМИ писали, что переправой пользуются гражданские.

Журналисты показали спутниковые фото паромных переправ, которые оккупанты используют под Херсоном вместо поврежденных мостов / фото radiosvoboda.org

Напомним, в ночь на 27 июля украинская армия нанесла точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту, в результате этого были разрушены логистические и транспортные пути противника.

30 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар по Антоновском железнодорожном мосту, и после этого враги не смогут им пользоваться.

Британская разведка сообщала, что после повреждения мостов под Херсоном оккупанты оборудовали паромную переправу и построили два понтонных моста.

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