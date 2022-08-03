На одной из паромных переправ противника заметили шесть единиц техники.

После того, как Вооруженные силы Украины точными ударами повредили Антоновский железнодорожный и Антоновский автомобильный мосты через реку Днепр под захваченным российскими оккупантами Херсоном, противникам пришлось выкручиваться.

Враги построили паромные переправы, одна из них расположена в районе поселка Приднепровское и впервые появилась на снимках спутника Planet Labs в понедельник, 1 августа, узнал проект "Радио Свобода" под названием "Схемы".

По данным журналистов, эта вражеская переправа находится возле железнодорожного моста.

"...На момент фиксации спутником на переправе можно увидеть шесть единиц техники, еще четыре - на берегу", - говорится в материале.

Другая понтонная переправа расположена возле автомобильного моста. Провластные росСМИ писали, что переправой пользуются гражданские.

Напомним, в ночь на 27 июля украинская армия нанесла точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту, в результате этого были разрушены логистические и транспортные пути противника.

30 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар по Антоновском железнодорожном мосту, и после этого враги не смогут им пользоваться.

Британская разведка сообщала, что после повреждения мостов под Херсоном оккупанты оборудовали паромную переправу и построили два понтонных моста.

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