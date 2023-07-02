Также оккупанты перевозят к лиману военную технику и части понтонных мостов.

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Мелитопольского района заметно активизировались российские оккупанты. Как сообщает "РИА-Мелитополь", военные РФ массово перебираются ближе к морю.

Так, по словам местных жителей, в Степановку Первую, Мироновку и Чкалово заехала большая партия российских солдат. Также на дачах "Запорожстали" в Степановке оккупанты разместили большое количество военной техники.

"Активное участие в расселении "освободителей" принимают предатели из числа сотрудников местных сельсоветов, а также старосты, которые подают списки пустующего жилья. Селяне говорят, что особенно облюбовали российские фашисты дома военнослужащих ВСУ - порой они живут по 11 человек в одном здании", - отмечает издание.

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Кроме того, подозрительная активность также отмечается и в районе лимана – оккупанты перевозят туда военную технику и части понтонных мостов. Также отмечается, что они при этом очень спешат.

"Захватчики буквально летают по селам на фурах, часто забывая о существовании тормозов", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Мелитопольском районе

Как сообщал УНИАН, ВСУ по состоянию на 30 июня продолжают вести наступление, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также сообщалось, что в районе Мелитополя российские подразделения выводят из тыловых мест дислокации на передовую.

В самом Мелитополе украинские силы обороны не дают оккупантам передышки, систематически нанося удары по российской технике и позициям. В частности, о последнем таком ударе сообщалось 28 июня.

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