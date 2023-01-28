В "учениях" участвуют истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики.

В Минобороны Беларуси заявляют о новых "союзных" полетах боевой авиации на полигоне "Ружанский" вблизи украинской границы.

"Сегодня в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации летные экипажи выполняют боевое применение на полигоне "Ружанский", - говорится в сообщении министерства.

В "учениях" участвуют истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики. "Кроме того, выполняются задачи по сопровождению самолетов ДРЛО", - сообщил представитель МО Беларуси.

Видео дня

Как пишет Беларускі Гаюн, в течение дня замечена активность авиации (преимущественно вертолеты ВВС РБ) на аэродромах "Мачулищи", "Барановичи" и "Лунинец".

На аэродром "Мачулищи" прилетел Ан-26 ВКС РФ (RF-36008), а с аэродрома "Барановичи" взлетел Су-34 ВКС РФ и отправился в РФ, покинув территорию Беларуси.

Ситуация, по мнению наблюдателей, не изменилась. "Выделяется то, что один из истребителей Су-34 ВКС РФ, который базировался в Барановичах, покинул территорию Беларуси и улетел в РФ", - пишет Гаюн.

Ситуация в Беларуси – актуальные данные

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами.

Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Потому каждый подъем МиГ-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

В настоящее время угрози наступления беларусской армии нет, однако Кремль уже перебрасывает на восток Украины обученных в Беларуси мобилизованных.

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