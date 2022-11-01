Президент отметил, что Россия обязательно ответит за ракетный удар, устроенный 31 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о низкой эффективности российской армии. Если до начала войны против Украины ее называли "второй армией мира", то теперь она даже не двадцать вторая.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить по меньшей мере вчетверо больше ракет. Еще хуже показатели у России в отношении дронов, в том числе и тех, которые поставили ей сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не двадцать вторая по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню", – подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что Россия обязательно ответит за ракетный удар, устроенный 31 октября.

"Каждый новый российский удар по нашим гражданским объектам только облегчает и приближает международный консенсус относительно ответственности России. А обломки российской ракеты, которые упали на территорию Молдовы, только напоминают, насколько важно вместе защищаться от этого зла – от рашизма, который не признает ни государственных границ, ни человеческих ценностей", – заявил он.

Ракетный удар по Украине 31 октября 2022 года

Утром 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что этот удар стал местью РФ за инцидент с кораблями Черноморского флота в Севастополе. По его словам, Россия запускала по Украине ракеты, дальность которых составляет 1,5-2,5 тысячи километров.

Во время атаки одна из российских ракет упала на крайний север села Наславча Окницкого района в Молдове. Вражескую ракету сбила украинская зенитная система.

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