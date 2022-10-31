По его мнению, ситуация в Севастополе повлияла на то, что в сегодняшнем пуске ракет не взял участие Черноморский флот РФ.

Удары российских оккупантов по Украине 31 октября - это месть РФ за инцидент в Севастополе.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта Freeдом.

"Хотя мы официально не признали своего участия в этом ударе. Тем не менее более 50 ракет выпущенных по Украине сегодня, при этом все ракеты высокоточные... Мы растем над собой в плане нашего ПВО и противоракетной обороны. 44 ракеты из более чем 50 - это очень хорошо для системы ПВО и ПРО, которую мы практически делаем с нуля", - добавил он.

По словам Жданова, Россия запускала по Украине ракеты, дальность которых составляет 1,5-2,5 тысяч километров.

"Мы вовремя засекли пуски этих ракет. Предупреждение пришло заблаговременно, поэтому мы смогли приготовиться и встретить эти ракеты", - отметил эксперт.

По его мнению, ситуация в Севастополе повлияла на то, что в сегодняшнем пуске ракет не взял участие Черноморский флот РФ.

"Скорей всего Черноморский флот сегодня зализывает раны после тех событий, которые произошли накануне. Тем более, что они опять потеряли флагман. Он сохранил плавучесть, но насколько мы знаем, он получил довольно значительные повреждения и там был серьезный пожар", - сказав Жданов.

Ракетный терор России

29 октября в оккупированном россиянами Севастополе прозвучали мощные взрывы. В результате несколько российских кораблей получили повреждения. Среди них "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

31 октября противники утром ударили по ряду областей Украины, было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет противника.

Позднее вечером президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сегодняшний массированный обстрел Украины ответом на взрывы в оккупированном Крыму.

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