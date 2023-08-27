Речь идет о проблемах с изготовлением большого количества техники.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк проанализировал самые слабые стороны оккупационной армии РФ.

"Любая система, а армия - это система, настолько сильная, насколько сильна ее самая слабая часть. Поэтому мы должны смотреть на то, где в армиях сильные части, какая часть возможностей у них достаточно мощная, какая — нет", — сказал он в эфире Radio NV.

По оценке Загороднюка, мобилизационный и экономический ресурс у России есть, и они не самые слабые части ее армии.

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"Их самая слабая часть - это способность преобразовывать этот ресурс в технику. У них проблемы с изготовлением большого количества техники. Они хотели бы, чтобы техники и боеприпасов было в десятки раз больше — не могут этого сделать. Мы фактически видим лимит этого ресурса, очень четко", - пояснил он.

Также экс-министр обратил внимание на то, что армия РФ растянута по линии фронта и ее "абсолютная состоятельность" находится на пределе. В частности,"там, где мы прорываем фронт, видим, что они не способны дальше удерживать эти участки". Загороднюк напомнил, что во время июньского бунта "вагнеровцев" боевики проехали "через половину европейской части России" и их почти никто не пытался остановить.

"Там фактически никого нет. Российская армия - это большой колосс, который чрезвычайно неэффективен, который весь находится у нас на линии фронта, растянут по всей линии фронта. Поэтому как только мы прорываем какие-то участки, у нас есть очень хорошие перспективы на развитие на тех направлениях. Да, это видно. У нас есть абсолютные перспективы для победы, это абсолютно точно", — подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 260 тыс. 820 своих военных, из которых 550 - украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

В утренней сводке Генштаб проинформировал, что в течение суток на фронте произошло более 40 боевых столкновений. На фоне продвижения украинских войск на Запорожском направлении Россия перебросила туда часть оккупантов из-под Кременной.

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