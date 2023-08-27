Ранее эти формирования оккупантов воевали в районе Кременной Луганской области.

На фоне продвижения украинских войск на Запорожском направлении Россия перебросила туда часть оккупантов из-под Кременной.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке, в район Работиного ВС РФ перебросили элементы элитного формирования – части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые были возле Кременной на Луганщине. Также оккупанты осуществили так называемые боковые передислокации частей 7-й гвардейской горно-стрелковой дивизии из Херсонской области на линию фронта в Запорожской области.

Такие маневры свидетельствуют о том, что российские войска могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков Запорожья. Отсутствие значительных оперативных резервов заставит российское командование проводить дальнейшие боковые передислокации и принимать решение о том, каким участкам фронта отдать приоритет.

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"Элементы этих соединений десантников могут быть активнее задействованы на определенных участках фронта, чем на других, и каждое соединение вряд ли будет действовать как сплоченная бригада или дивизия", – подытожили в ISW.

Что происходит на Запорожском направлении

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины достигли тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через самую сложную серию оборонительных позиций захватчиков.

Украинские защитники считают, что прорвали самую сложную линию обороны противника в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее. Так, бойцы Сил обороны вошли в районы, где столкнулись только с российскими "группами тылового обеспечения". Ожидается, что дальнейший прорыв в этих областях будет легче.

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