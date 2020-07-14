Прокуратура: убийство военного медика – это третий зарегистрированный факт вероломства оккупантов после Иловайска и ДАПа

Отмечается, что это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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«Прокурорами установлено, что 13 июля 2020 года во время попытки эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи с. Зайцевое Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ осуществлен обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала. Для эвакуации тела военнослужащего было согласовано режим тишины. В то же время, представители незаконных вооруженных формирований РФ, предоставляя обещания прекращения огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие обстрела убиты сержант-старший боевой медик десантно-штурмовой роты, заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

Таким образом, прокуроры усматривают в действиях представителей НВФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

«Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта. Сейчас тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований, контролируемых страной-оккупантом, не гарантируют прекращение огня», – добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 13 июля оккупанты на Донбассе обстреляли эвакуационную группу Объединенных сил возле Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик. Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти несколько метров до тела ранее убитого украинского бойца. Также в результате обстрела ранены двое военнослужащих ВСУ.

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