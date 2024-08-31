Вероника Кожушко увлекалась украинской культурой, а также творчеством Сергея Жадана и композитора Юрия Гуржи.

Во время авиаударов по Харькову 30 августа погибла художница Ника Кожушко. О ее гибели сообщил писатель Сергей Жадан.

"Сегодня во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко - очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть, свой последний рисунок", - написал он.

Жадан добавил, что россияне продолжают уничтожать наше будущее и "этому нет объяснения, и прощения тоже нет".

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Вероника Кожушко восхищалась украинской культурой, а также творчеством Сергея Жадана и композитора Юрия Гуржи, сообщало Суспільне в одном из репортажей.

Поэтесса Татьяна Власова также отреагировала на трагическое известие.

"Этот рисунок Вероника Кожушко подарила мне несколько недель назад в Театре на Подоле в Киеве. Мы до этого не были знакомы, но сейчас у меня есть ее рисунок. Сегодня во время обстрелов Харькова Вероника погибла. Ей было 18", - написала Власова.

Заместитель главного редактора издательства Vivat Елена Рыбка добавила, что Вероника "была лучиком света" и очень тонко чувствовала то, что рисовала.

Удар РФ по Харькову 30 августа

Сейчас известно уже о 77 пострадавших людях в Харькове, 18 из них - дети, сообщили в ГСЧС. Количество погибших не изменилось - семь человек. Разбор завалов и ликвидация пожара продолжается.

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