Один из раненых скончался в больнице.

В Харькове из-за удара России 30 августа 20 травмированных людей находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, есть пострадавшие с ампутациями, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Один из раненых скончался в медицинском заведении", - отметил он.

По его словам, есть риск разрушения 12-этажного дома, в который попали россияне:

"На верхних этажах дома, где были попадания, могут находиться люди - по меньшей мере одна женщина. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме".

Удар России по Харькову 30 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, днем 30 августа российские войска ударили по Харькову. Известно о пяти погибших и 47 пострадавших.

Сообщалось, что в общей сложности российские войска совершили пять авиационных обстрелов из Белгородской области, используя боеприпас - УМПБ Д-30. Россияне попали в 5 локаций в Харькове.

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