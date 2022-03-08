Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля.

На всех временно захваченных территориях россияне размещают боевую технику в частных дворах из-за страха быть выбитыми украинской армией.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Он обратил внимание, что россияне прибегают к этой коварной тактике, в частности, в Киевской и Сумской областях. Такую практику использования "живого щита" Денисенко назвал циничной.

"По нашим всем данным, на всех оккупированных территориях, где концентрируются российские войска... Киевщине. Начиная от Гостомеля, Димер, Сумщина ... это Тростянец тот самый. Во всех дворах домов находится российская техника. Они стоят специально во дворах, чтобы мы не имели возможности сейчас их выбить с территорий. Потому что они понимают, что мы не будем стрелять по мирным домам, по людям. И в этом весь цинизм ситуации", - сказал он.

Советник министра в очередной раз подчеркнул, что российская армия прячется за людьми: "Наша большая проблема, почему мы не можем многое сделать, потому что техника Российской Федерации стоит прямо во дворах домов. И они прикрываются людьми, как живым щитом".

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Путин, пытаясь оправдать агрессию, заявлял, что начинает "военную операцию" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

За 11 суток боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили более 11 тысяч российских захватчиков и сотни единиц вражеской военной техники.

Из-за провала в боях с ВСУ россияне перешли к террору гражданских, ежедневно бомбардируя жилые районы и убивая мирных жителей.

Кроме того, российская армия блокирует "зеленые коридоры" для эвакуации людей, провоцируя гуманитарный кризис во временно захваченных населенных пунктах.

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