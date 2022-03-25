В ответ на поддержку Киева Польшей, Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть нашего государства.

Российские пропагандисты создают много фейков, касающихся союзников Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В ответ на поддержку Украины Польшей, которую россияне ненавидят из-за наличия исторической памяти, как и у нашего народа, Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть Украины. Россию действительно напугала идея Польши направить в Украину миротворцев, поэтому в Москве стали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были под их влиянием по состоянию на 1939 год", - отметил он.

По словам Ермака, такие информационные вбросы распространялись также и в 2014 году.

"Так же нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину. Но россияне не понимают, что их ментальность и захватнические планы являются чуждыми для свободной, успешной Европы и Украины. Здесь совсем другие ценности и понятия об успехе. Захват чужих территорий при тотальной бедности – это особенности исключительно русского менталитета. Такие фейки лишь демонстрируют полное физическое и информационное поражение россиян в Украине", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций опровергли фейки Российской Федерации о наличии в Украине лабораторий по разработке биологического оружия. Представители Украины в ООН назвали обвинения РФ абсурдными и попыткой оправдать нападение.

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