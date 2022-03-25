Российские пропагандисты создают много фейков, касающихся союзников Украины.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"В ответ на поддержку Украины Польшей, которую россияне ненавидят из-за наличия исторической памяти, как и у нашего народа, Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть Украины. Россию действительно напугала идея Польши направить в Украину миротворцев, поэтому в Москве стали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были под их влиянием по состоянию на 1939 год", - отметил он.
По словам Ермака, такие информационные вбросы распространялись также и в 2014 году.
"Так же нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину. Но россияне не понимают, что их ментальность и захватнические планы являются чуждыми для свободной, успешной Европы и Украины. Здесь совсем другие ценности и понятия об успехе. Захват чужих территорий при тотальной бедности – это особенности исключительно русского менталитета. Такие фейки лишь демонстрируют полное физическое и информационное поражение россиян в Украине", - подчеркнул Ермак.
Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций опровергли фейки Российской Федерации о наличии в Украине лабораторий по разработке биологического оружия. Представители Украины в ООН назвали обвинения РФ абсурдными и попыткой оправдать нападение.