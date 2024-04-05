Войска РФ вели механизированный штурм важного населенного пункта на Донбассе.

В четверг, 4 апреля, российские войска совершили механизированный штурм в направлении города Часов Яр (к западу от Бахмута) и продвинулись к восточной окраине этого населенного пункта.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), на восточной окраине Часового Яра оккупантов остановили ВСУ. На геолоцированных кадрах, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска ведут механизированный штурм силами до роты в направлении Часового Яра.

Кадры свидетельствуют, что российская механизированная колонна продвинулась вдоль участка трассы Т-0506 (Хромовое - Часов Яр) до восточной окраины микрорайона Канал (крайняя восточная часть города Часов Яр), прежде чем украинские силы помешали российским войскам продвинуться дальше в город.

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Украинский военный заявил, что ВСУ уничтожили 11 из 25 единиц российской бронетехники, участвовавших в механизированном штурме, хотя украинские официальные лица еще не предоставили более подробной информации об этом штурме.

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За прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Активнее всего враг штурмовал украинские позиции на Бахмутском направлении.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ отбавили 30 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спирное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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