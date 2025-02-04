Россияне обстреляли съемочную группу ТСН и 1+1 Марафон: оператор ранен

Съемочная группа ТСН и 1+1 Марафон - журналист Александр Моторный и оператор Павел Бориско - попали под российский обстрел, в результате которого оператор получил множественные осколочные ранения и перелом ноги. Сейчас Павла тщательно осматривают медики и оказывают всю необходимую помощь.

Инцидент произошел утром 4 февраля во время съемок сюжета о работе украинских операторов БПЛА на позициях неподалеку Волчанска.

"В какой-то момент вокруг начался артиллерийский обстрел. Ребята сказали, что, скорее всего, будет штурм. Им пришла команда на взлет. Ребята полетели - мы с Пашей сняли первый старт", - рассказывает Александр Моторный.

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Павел Бориско снимал запуск следующего беспилотника и был рядом с членом экипажа. В этот момент их атаковал вражеский дрон.

"Сначала думал, что прилетела артиллерия. Через секунд 30 мы выскочили на улицу - я увидел Павла возле тайника. Сразу к нему подскочил - он лежал раненый, весь в крови. Второй парень - снаряжающий, пострадал еще больше... У Павла нога сломана. Подбежал командир расчета, перетянул турникет, как положено. Стабилизировали ногу шиной", - вспоминает Александр Моторный.

К счастью, раненых удалось быстро эвакуировать с позиции.

Напомним, что атака на журналистов в условиях боевых действий является международным военным преступлением. Впрочем, по данным НСЖУ с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 18 журналистов при выполнении их профессиональных обязанностей. Еще 9 стали жертвами ракетных обстрелов.

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