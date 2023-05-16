Сейчас оккупанты пытаются использовать 2-3 линии обороны вдоль линии фронта.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что многочисленное количество российских оккупантов, готовящихся к обороне на юге Украины, не поможет россиянам удержать такую большую линию фронта.

"Общее количество россиян, которое находится либо на оккупированных территориях, либо с фронтом – до 400 тысяч человек. 150 тысяч россиян "размазаны" по 500-километровому фронту на глубину примерно 100 километров до Азовского побережья. Этого количества недостаточно для выполнения оборонительных задач на всей линии фронта", – отметил эксперт в эфире "24 канала".

По его словам, сейчас оккупанты пытаются использовать 2-3 линии обороны вдоль линии фронта. Первую линию враг использует как взводные опорные пункты, которые украинские войска уничтожают при выполнении наступательных задач.

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"До Азовского побережья у россиян есть точечные гарнизонные линии обороны. То есть возможность удержать или затормозить наше движение у них есть, но удержать эту линию фронта нет никакой возможности", – добавил Свитан.

Он подчеркнул, что с военной точки зрения не существует методов, с помощью которых можно удержать 500 километров, которые прижать к морям, особенно если на прорыв этого участка идет армия.

Свитан прогнозирует, что ВСУ пойдут в такой прорыв уже в ближайшие недели. Российские захватчики могут попытаться выполнить там роль "буфера" для того, чтобы некоторые части оккупационных войск имели возможность бежать на территорию оккупированного Крыма или Донбасса.

Война в Украине: актуальные новости

Первые военные, вступившие в ряды "Гвардии наступления", уже прошли базовую подготовку. Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил, что эти люди подавали заявки в феврале-марте, и они уже зачислены в списки бригад.

В то же время на оккупированных территориях продолжается террор мирного населения. Так, на оккупированной части Запорожской области российские захватчики усилили проверки автомобилей на украинских номерах на блокпостах. Людей угрозами заставляют переводить авто на российские номера.

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