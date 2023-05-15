Основу этих бригад составляют опытные военнослужащие.

Первые добровольцы, присоединившиеся к "Гвардии наступления" еще в феврале-марте 2023-го года, прошли базовую подготовку. Как заявил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук для Эспрессо, они уже зачислены в списки бригад.

"Те добровольцы, которые первыми подавали заявки в феврале-марте месяце, уже прошли отбор, прошли медкомиссию, прошли тестирование, они зачислены в списки бригад и уже прошли даже индивидуальную подготовку. То есть, овладели базовые навыки: стрельбу, владение стрелковым оружием, индивидуальным оружием и сейчас принялись к учениям, к тренировкам в составе подразделений. Это рота, батальон и эти тренировки уже на завершающем этапе, именно для тех людей, которые первыми вступили", - сказал Музычук.

Представитель добавил, что прием заявок все еще продолжается. На данный момент формируется седьмая бригада, а также резервы.

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"Сейчас продолжается еще прием заявок, мы формируем определенные резервы и мы, конечно, формируем седьмую бригаду "Хартию". Для многих бойцов, которые именно туда попадают, начинается, опять же, сначала индивидуальная, а позже это будет коллективная подготовка. То есть, ротные тактические учения, в составе батальона и т.д.", - сообщил спикер.

Основу бригад "Гвардии наступления" составляют военнослужащие, которые уже имеют военный опыт в боевых действиях с 2014-го года. По словам спикера, такой подход увеличивает эффективность подготовки новобранцев к выполнению задач на фронте.

"Основная цель "Гвардии наступления" - это формирование штурмовых бригад, подразделений. Что касается именно Нацгвардии, то они формируются на базе действующих воинских частей, которые были немного меньше. Однако военнослужащие, которые формируют их основу, уже имеют боевой опыт, начиная с 2014 года. Это опытные бойцы, командиры, сержанты и инструкторы, что позволяет сделать значительно более эффективной подготовку и ускорить подготовку самих подразделений. Некоторые подразделения, например роты или батальоны этих бригад, выполняли, и до сих пор выполняют боевые задачи, в том числе и на Востоке, тогда как формируются дополнительные подразделения, роты и батальоны, которые проходят боевое слаживание и тренировки, чтобы в дальнейшем выполнять боевые задачи", - сказал Музычук.

"Гвардия наступления": что известно из актуального

1 апреля министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал продолжение набора в "Гвардию наступления" для формирования резерва. За несколько месяцев подготовки эти добровольцы смогут присоединиться к уже сформированным штурмовым бригадам.

Прокуроры из Киева направили конфискованные автомобили, оружие и боеприпасы в пользу бойцов "гвардии наступления". Эти вещи ранее были изъяты во время незаконных действий злоумышленников.

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