Россияне недавно пытались осуществить в Часовом Яру штурмовые действия с техникой и потерпели провал.

Российские оккупанты в городе Часов Яр (Донецкая область) пробуют различные тактики для того, чтобы пересечь канал Северский Донец, количество штурмов увеличивается.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала в эфире "Киев24", что несмотря на холодную погоду, россияне "возобновят штурмовые действия на этом направлении".

По ее словам, противники стягивают войска и вооружение. "Мы видим, что они уже накопили очень большую группировку войск, и они уже, к сожалению, пробуют штурмовать, количество штурмов увеличивается", - сказала собеседница.

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Бобовникова добавила, что захватчики используют различные тактики для того, чтобы попытаться пересечь канал Северский Донец:

"Они пробуют как перелезать канал и прятаться и потом штурмовать из скрытых, неожиданных мест, так и недавно пробовали штурмовать с техникой, однако ничего у них не получилось".

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Россияне уже длительное время пытаются штурмовать Часов Яр и несут огромные потери. В городе проходит канал Северский Донец, в нем нет воды, и украинские воины его используют как укрепление.

Волонтер и военный эксперт Павел Нарожный говорил, что, если врагам удастся пересечь этот канал и закрепиться в Часовом Яру, то нашим защитникам "придется очень далеко отходить".

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