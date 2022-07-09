Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

С утра оккупанты выпустили по Сумской области 5 ракет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ночь на 9 июля была тихой, а вот утро началось обстрелами. После семи утра российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской громаде. В половине восьмого - по Хотинской громаде было выпущено 5 ракет из реактивных систем залпового огня. И около семи сорок пять российский вертолет обстрелял Миропольскую громаду", - сообщил он.

Живицкий подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как писал УНИАН, под утро 9 июля российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из "Градов". Во время обстрела погибла 41-летняя женщина. Впоследствии стало известно о второй жертве утреннего обстрела.

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