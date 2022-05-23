Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
"Беспокойный день из бесконечных тревог. У нас сразу четыре вечерних "прилета", - сообщил он.
Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Известно о серьезных разрушениях железнодорожного пути и контактной сети.
В результате удара в 12 домах повредило крыши и выбило окна. Люди не пострадали.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине вражеская ракета попала в реку.