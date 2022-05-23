Зафиксировано четыре "прилета".

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Беспокойный день из бесконечных тревог. У нас сразу четыре вечерних "прилета", - сообщил он.

Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Известно о серьезных разрушениях железнодорожного пути и контактной сети.

В результате удара в 12 домах повредило крыши и выбило окна. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине вражеская ракета попала в реку.

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