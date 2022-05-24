Трагедия из-за вражеских обстрелов случилась в старых районах Северодонецка, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В результате вражеских обстрелов в Северодонецке погибли четыре человека.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские войска хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр.

"В Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке... Трагедия произошла в старых районах города. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они нашли тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжелораненая. Ей оказали первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе", - говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что всего в Северодонецке повреждено по меньшей мере шесть домов, столько же в Лисичанске, четыре дома разрушены в Золотом и три - в Новодружеске.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и мирные населенные пункты, в частности, Северодонецк, были жертвы и пострадавшие.

Позже оккупанты пошли в наступление на части востока нашей страны. 23 мая председатель Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко сообщил, что враг хочет штурмовать Северодонецк.

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